São Pedro da Aldeia confirma três novos casos de Coronavírus

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia confirmou, na quinta-feira (16/04), mais três casos de coronavírus no município. As pacientes são três mulheres profissionais de saúde, de 33, 35 e 49 anos. Duas moradoras residem no Centro e uma no bairro São João, todas estão sob isolamento domiciliar, sendo acompanhadas pela Vigilância Municipal.

Após a atualização, o município totaliza doze casos confirmados, incluindo os dois óbitos confirmados nesta semana.

A Prefeitura reforça a importância do isolamento social para ajudar a evitar a propagação do vírus. Caso a pessoa precise sair de casa, recomenda-se evitar aglomeração e redobrar os cuidados com a higiene pessoal.