Saquarema recebe novas doses da vacina contra o COVID-19

A Secretaria de Estado de Saúde entregou na manhã de hoje, 25, 2390 doses de D1 para a retomada da Campanha de Vacinação contra o COVID-19. O imunizante já está no município, na Subsecretaria de Saúde.

Com o quantitativo, a Prefeitura de Saquarema poderá retomar a vacinação dos idosos da cidade. Nesta segunda-feira, será a vez das mulheres de 63 anos serem imunizadas.

Ainda nesta segunda, um calendário ampliado será divulgado para a vacinação durante a semana. As novas datas só foram possíveis devido à quantidade maior de doses enviadas pelo Ministério da Saúde nesta remessa.

Todas as doses recebidas nessa remessa são do laboratório Astrazênica/Oxford/Fiocruz, com intervalo de três meses entre as duas doses.