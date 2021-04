Serpente Coral Verdadeira: Vigilância em Saúde de Saquarema firma parceria com o Instituto Vital Brazil

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, firmou parceria com o Instituto Vital Brazil, em Niterói, para pesquisa na região de Palmital sobre a Micrurus Altirustris, popularmente conhecida como Serpente Coral Verdadeira. A espécie, que é endêmica na região do bairro Palmital, é calma, porém possui veneno que é um dos mais potentes. No Brasil, dos 30 mil acidentes por ano com serpentes, 0,4% são provocados por corais.

O primeiro exemplar da espécie foi enviado hoje ao Instituto Vital Brazil. Por ser uma espécie difícil de encontrar, o instituto possui poucos exemplares para estudos.

Em Saquarema, a escola de João Machado da Cunha, no bairro do Palmital, recebe orientações das equipes de Vigilância em Saúde para o manejo de serpentes e outros animais peçonhentos. Com a parceria com o Instituto Vital Brazil, um mapeamento será feito na cidade com o objetivo de ampliar a rede de informações sobre serpentes na cidade.

Para mais informações sobre o aparecimento de qualquer espécie de serpentes e outros animais peçonhentos na cidade, a Vigilância em Saúde de Saquarema funciona na Rua Rio das Flores, 90, no bairro Porto Novo. O e-mail para contato é visasaquarema@hotmail.com

É importante ressaltar que caso o morador encontre alguma serpente, entre em contato com a Vigilância em Saúde e não agrida o animal. Atualmente, o crime de maus-tratos a animais consta no artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais 9.605/98 e a pena prevê reclusão, além de multa.