Turismo se prepara para chegada de Transatlânticos em Cabo Frio

Os turistas que chegarão a Cabo Frio, para a temporada 2019/2020, nos Transatlânticos Costa Fascinova, MSC Música e Fantasia terão mais conforto, praticidade e segurança no embarque e desembarque no Terminal de Transatlânticos. Com o decreto, assinado pelo prefeito Dr. Adriano Moreno, o local passou a ser de utilização exclusiva dos passageiros para este fim, entre os dias 15 e 25 de fevereiro e 9 e 13 de março. As embarcações estarão na cidade nos dias 17 e 23 de fevereiro e 11 de março.

O primeiro navio a chegar no local será o MSC Música nesta segunda-feira (17), das 8h às 18h com 3.274 passageiros. O Costa Fascinova, que chega à cidade no dia 23 de fevereiro com 3.500 passageiros e ficará atracado das 12h às 18h. Com 3.100 passageiros, o navio MSC Música chega no dia 11 de março, das 8h às 17h.

“Todo o receptivo está organizado e teremos servidores da Central de Atendimento ao Turista (CAT), do Terminal de Transatlântico à disposição com informações das praias, pontos históricos e turísticos disponíveis para visitação, trilhas, polos de gastronomia e moda praia, entre outros atrativos. É uma atividade diferenciada e com grande potencial. Temos um Terminal que atende bem a essa demanda”, comentou.

Os cruzeiros marítimos beneficiam o destino turístico em diversos aspectos, como aumento do fluxo de visitantes na cidade, o que possibilita uma movimentação da economia local e do entorno, gerando empregos e renda. Segundo dados da Secretaria de Turismo, cada cruzeirista gasta em média R$ 581,35 durante visita.

O Terminal de Transatlânticos fica localizado na Avenida Nossa Senhora da Assunção, 15, no bairro Passagem.