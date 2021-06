Vacinação antirrábica será nesta quarta em São Cristóvão, em Cabo Frio

Chegou a vez do bairro São Cristóvão receber a Campanha de Vacinação Antirrábica para cães e gatos. Nesta quarta-feira (23), os agentes de controle de endemias vão percorrer as residências do bairro seguindo todas as regras de prevenção, conforme determinação do Ministério da Saúde e Secretaria de Estado de Saúde.

A equipe também irá atender em uma base montada na praça do bairro, das 9h às 14h. A imunização é voltada para os animais a partir de três meses de idade, e para os que são de médio ou grande porte, é necessário o uso de focinheira.

No dia 14 de julho, a Campanha de Vacinação Antirrábica chegará ao bairro Santo Antônio, em Tamoios, com os agentes percorrendo as residências e também aplicando a vacina no ponto de atendimento que será montado no Ginásio Poliesportivo João Augusto Teixeira Silva, das 9h às 14h.

A vacinação antirrábica permanece de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, na sede da Vigilância em Saúde Ambiental, localizada na rua Índia, nº 40-A, bairro Jardim Flamboyant, no primeiro distrito.

A previsão é de que 25 mil cães e gatos sejam vacinados até o fim da campanha, que vai até o fim de dezembro.