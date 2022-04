￼￼Vereador de Búzios faz Indicação para levar prova teórica da CNH para o município

Na sessão legislativa desta quinta-feira (07) o vereador Victor Santos apresentou a Indicação 92/2022, solicitando ao prefeito que o município busque parceria com o Detran para viabilizar a realização da prova teórica para emissão da Carteira Nacional de Habilitação – CNH aqui na cidade.

“É para possibilitar ao morador de Búzios fazer a prova teórica de habilitação no próprio município, sem precisar se deslocar pra outra cidade, como Macaé, que fica muito fora de mão”, defendeu o vereador.

Outras Indicações aprovadas hoje sugerem ao Poder Executivo a construção de calçadas com acessibilidade e manutenção das já existentes em torno do Centro (vereador Victor Santos); drenagem, pavimentação, saneamento básico e padronização das calçadas com acessibilidade da Rua Isaías Pereira de Carvalho, no bairro São José; restauração do Poço do Jorge e de seus arredores e que a área seja transformada em uma praça (vereador Niltinho de Beloca) e credenciamento do município com uma clínica de oftalmologia para a realização de consultas, exames e cirurgias (vereador Josué Pereira).

As Indicações serão encaminhadas ao Poder Executivo.