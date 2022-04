Ruas do Jardim Esperança, em Cabo Frio, recebem obras de recuperação feitas pela Prefeitura 

O trabalho de recuperação das ruas de Cabo Frio foi intensificado nos últimos dias no bairro Jardim Esperança. Dez caminhões de asfalto, totalizando cerca de 300 toneladas, foram destinados ao bairro. O serviço está sendo realizado por equipes da Secretaria Municipal de Obras.

Nesta quinta-feira (7) foi a vez da Rua Ismael Siqueira receber as equipes e o maquinário da Prefeitura de Cabo Frio. Ruas como a Dr. Paulo Silva, que há anos estava com o pavimento deteriorado, dificultando o tráfego de veículos e de pedestres, foram totalmente recapeadas.

A restauração do asfalto começou pela Estrada Velha de Búzios, que passou por melhorias até o Centrinho, onde fica o Instituto Federal Fluminense (IFF). Desde então, os serviços foram avançando para o interior do bairro.

O principal cruzamento do Jardim Esperança, que fica em frente ao Hospital Otime Cardoso dos Santos, teve o pavimento restaurado, assim como as vias no entorno do centro comercial do bairro, como as ruas Américo Cardoso da Fonseca, David Garcia da Rocha, Dr. Gildo Torres de Oliveira, e Lourival Franco de Oliveira.

Outros pontos que também receberam obras foram a Rua do Forno e a Ernesto de Melo, além das Ruas Milton Peçanha e Durval Lebre, no Parque Eldorado II.

De acordo com o secretário de Obras e Serviços Públicos, Alan Nascimento, o cronograma de serviços está avançando no bairro e mais ruas serão atendidas.

“Pedimos a compreensão da população. Sabemos que muitas ruas do Jardim Esperança, assim como de outros bairros, precisam de atenção e obras. Não dá para fazer tudo de uma vez só. Trabalhamos com um cronograma de ações que envolve várias equipes trabalhando em diferentes frentes”, explica o secretário.