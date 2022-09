11ª Parada do Orgulho LGBTQIA+ de São Pedro da Aldeia acontece neste domingo

O domingo (18/09) vai ser de festa em São Pedro da Aldeia. A 11ª Parada do Orgulho LGBTQIA+ será realizada às 14h, no Centro de Eventos, ao lado da FAETEC, no bairro Nova São Pedro. De acordo com a presidente da ONG Aldeia Diversidade, organizadora do evento, Laysa Jotha, a festa contará com diversas atrações. Entre elas, a presença da madrinha da Parada, Aliccia Brocchi, e do DJ oficial e padrinho do evento, DJ Melkan.

As atrações começam cedo, às 14h, com um time de djs comandando o evento que acaba às 22h. Haverá execução do hino nacional e falas das lideranças dos movimentos sociais e do poder público. Segundo a presidente da ONG, Laysa Jotha, a festa continua com um time de DJs e drag queens.

A 11ª Parada do Orgulho LGBTQIA+ de São Pedro da Aldeia tem entrada gratuita, no entanto, a organização solicita aos participantes a doação de 1kg de alimento não perecível, que será encaminhada a entidades do município. O evento é organizado pela ONG Aldeia Diversidade, com apoio da Prefeitura Municipal e do Centro de Cidadania LGBTI da Baixada Litorânea I e II, com patrocínio da iniciativa privada.