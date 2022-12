2ª Edição da Cantata de Natal de Búzios gera grande expectativa para a estreia no próximo fim de semana

Nos próximos dias 09 (sexta) e 10 (sábado), a cidade mais badalada do Brasil promove a 2ª Edição da Cantata de Natal, com a apresentação do musical “Incomparável”. O espetáculo acontece na praça Tia Uia (Inefi) no bairro da Rasa, às 19h.

O público pode esperar uma apresentação ainda mais linda do que a realizada no ano passado. O musical natalino “Incomparável” terá a direção artística e regência do maestro Alberto Midon, com adaptação da preparadora vocal do coral, Gleris Domingues, e contará com a participação de 100 vozes do Coral Municipal e a novidade do ano, o Coral Infantojuvenil.

O espetáculo que promete ser marcado pela emoção contará também com as participações especiais do grupo Brazilian Piper, uma banda de gaitas escocesas de São Gonçalo-RJ e da Orquestra de Sopros “Nova Aurora”, de Macaé.

Foto: Ronald Pantoja