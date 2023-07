500 mil veículos devem passar pela ViaLagos a partir de sexta

De olho na segurança e no conforto dos clientes da rodovia, a CCR ViaLagos iniciará na sexta-feira (14/07) a Operação Especial Férias de Julho para atender o aumento de 15% no tráfego durante o período das férias escolares. A previsão da Concessionária é que 500 mil veículos passem pela via, entre os dias 14 e 30 de julho.

Todas as equipes de atendimento e viaturas do SOS Usuário da CCR ViaLagos estarão reforçadas e atuando 24 horas. A Polícia Militar Rodoviária intensificará as fiscalizações na via e o CPROEIS, Programa Estadual de Integração na Segurança, da Polícia Militar, atuará na praça de pedágio fiscalizando a evasão de pedágio – infração grave sujeita a multa que pode causar acidentes.

A CCR ViaLagos opera com câmeras de monitoramento de tráfego ao longo da via, painéis luminosos e três bases de atendimento ao cliente, que contam com colaboradores e viaturas de inspeção, guinchos e ambulâncias UTI e de resgate. Duas bases estão localizadas no sentido Região dos Lagos, nos quilômetros 21,5 (Rio Bonito – ao lado da praça de pedágio) e 40,5 (Araruama); e uma no sentido Rio de Janeiro, no quilômetro 56 (São Pedro da Aldeia).