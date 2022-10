Ação “Viver+” em Cabo Frio vai oferecer diversas atrações para idosos

Em alusão ao Dia do Idoso, instituído em 1º de outubro, a Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria da Melhor Idade, promove a ação “Viver+”, que vai oferecer atividades diversas para os idosos. A iniciativa acontece na segunda (17) e na terça-feira (18), na Praça da Cidadania e no auditório da Prefeitura, respectivamente.

“O objetivo da iniciativa é oferecer atividades variadas que propiciem mais informações, lazer, saúde, socialização, interação intergeracional, e direitos, entre outras abordagens que coloquem o idoso em foco na sociedade”, explicou a secretária da Melhor Idade, Delamar Sant’Anna.

Na segunda (17), haverá uma caminhada com os idosos pela orla da Praia do Forte, com concentração a partir das 8h e saída prevista para as 9h. Após a atividade, haverá um café da manhã, seguido de alongamento, aferição de pressão, medição de glicose e cadastro de cartão de estacionamento do idoso, na Praça da Cidadania, em frente ao Museu do Surf.

Na terça (18), no auditório da Prefeitura, a partir das 9h, haverá palestra para os servidores sobre o direito dos idosos, com advogados e assistente social, e sobre o funcionamento das políticas públicas da Secretaria da Melhor Idade. A partir das 13h, será transmitido o filme “Up – Altas Aventuras” para crianças do Centro de Atenção ao Jovem Espaço Feliz (Cajef) e para os idosos do Lar da Cidinha, com objetivo de trazer a temática de valorização da relação intergeracional.

No mesmo dia, às 16h, haverá apresentação de duas esquetes, “A Ponte” e “Lampião e Maria Bonita”, com direção do delegado do Sindicato dos Artistas na Região dos Lagos, Anderson Macleyves, e elenco misto formado por atores do Curso de Atores da Melhor Idade do Teatro Municipal de Cabo Frio, com alunos da Oficina Macleyves Métodos.

Além da ação “Viver +”, a Secretaria da Melhor Idade oferece cotidianamente uma série de atividades no primeiro distrito e em Tamoios. Veja abaixo quais atividades são oferecidas e como participar.

ATIVIDADES 1º DISTRITO

Para participar das atividades é necessário se inscrever na sede da Secretaria da Melhor Idade, no Braga, munido de RG, CPF, e comprovante de residência.

Hidroginástica

Profs. Roberta e Ygor

Seg – 9h

Sex – 9h e 10h

Cantinho do Forte

Alongamento e Caminhada

Profa. Jéssica

Sex – 8h

Cantinho do Forte

Ginástica

Profs. Jéssica, Joel e Ygor

Seg – 8h – Cantinho do Forte

Ter – 8h e 9h – Praça da Passagem

Sex – 8h – Cantinho do Forte

Treinamento Funcional

Prof. Ygor

Ter – 9h

Praça da Passagem

Artesanato

Profa. Regina

Ter – 9h

Qua – 14h

Casa Bicentenário

Coral

Prof. Alexandre

Qui – 17h

Teatro Municipal

Yoga

Prof. Paulo Monteiro

Ter e qui – 9h

Qua e sex – 16h

Cantinho do Forte

ATIVIDADES 2º DISTRITO

Para participar das atividades, é necessário se cadastrar e, para isso basta comparecer à sede da Coordenação, localizada no Ginásio Poliesportivo de Tamoios, munido dos documentos de identidade, CPF, comprovante de residência, cópia de atestado médico, e cópia do cartão de vacinação contra a Covid-19.

Mix Dance

Profª. Margareth Luiza

Qua – 8h às 9h

Ginástica

Profª. Mônica

Ter – 15h às 16h

Qua – 9h às 10h

Qui – 8h às 9h

Dança de Salão

Prof. Ribamar

Ginásio Poliesportivo Tamoios

Seg e Sex – 9h às 11h

Shopping UnaPark

Seg – 15h às 17h

Artesanato

Profª. Andréa

Qui – 9h às 10h

Sex – 8h às 9h

Terapias Holísticas

Terapeuta Luiz Gabriel

Qua – 8h30 às 11h

Qua – 14h às 16h

Serviço Social

Assistente Social Ane Reis

Seg e Ter – 8h30 às 16h30

Emoções na Melhor Idade

Psicóloga Dalva Botelho

Qui e Sex – 8h30 às 16h30

Baile da Melhor Idade

Shopping UnaPark

3º sábado do mês – 20h às 00h