Hospital Municipal Rodolpho Perissé realiza atividades do Outubro Rosa em Búzios

As atividades são realizadas por todos os setores da Secretaria Municipal de Saúde

Todos os setores da Secretaria Municipal de Saúde de Búzios estão empenhados na campanha do Outubro Rosa. No Hospital Municipal Rodolpho Perissé (HMRP) a programação acontece desde o dia 1º de outubro, com palestras para os profissionais de saúde do município e conscientização com as pacientes internadas.

O foco da campanha é alertar mulheres e sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e, mais recentemente, também sobre o câncer de colo do útero.

“A conscientização sobre o câncer de mama é uma atuação diária das mulheres em geral. Mas em especial das profissionais de saúde que podem repassar esse conhecimento a diante. ”, conta Priscila Gasparetto.