Agentes da Guarda Municipal detêm suspeito de furtar fiação de telefonia em Cabo Frio

Agentes da Guarda Civil Municipal de Cabo Frio detiveram, na madrugada desta quinta-feira (24), um homem suspeito de furtar a fiação de telefonia de um poste localizado na Rua Jorge Lóssio, na altura do bairro da Passagem. A equipe foi ao local após receber uma denúncia de moradores da área.

Na Avenida Macário Pinto Lopes, na Praia do Forte, os agentes da Guarda Municipal avistaram o suspeito com uma fogueira acesa, queimando fios. Na abordagem, o homem confessou que havia furtado os fios para retirar o cobre, e depois vender o material ao ferro-velho. Com ele, foi encontrada uma maleta com um alicate e quatro chaves de boca.

O suspeito foi inicialmente levado pela equipe da Guarda para a delegacia de Búzios, responsável pelo plantão. Após o registro da ocorrência, os agentes levaram o homem para a delegacia de Cabo Frio (126ª DP), onde ficou detido.