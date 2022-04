Alunos de São Pedro da Aldeia são premiados em encerramento do programa “Saúde Nota 10” 

A alegria tomou conta dos alunos da Escola Municipalizada Pequiá na sexta-feira (09). A unidade, localizada na Rua do Fogo, recebeu a cerimônia de encerramento do programa “Saúde Nota 10”, fruto da parceria entre a Secretaria de Educação de São Pedro da Aldeia e a Concessionária Prolagos. Os estudantes do Primeiro Segmento puderam assistir a peça teatral “Prolaguito e a Galera da Água” e também participaram da premiação dos alunos que se destacaram no concurso de redação e desenho promovido pela ação.

Os três alunos que venceram a competição receberam prêmios. Em terceiro e segundo lugar, respectivamente, os alunos Cássio de Oliveira da Silva e Miguel Souza da Silva Carvalho garantiram uma mochila nova e kit escolar. Já a aluna Nicoly de Almeida Costa, levou para casa uma bicicleta, como gratificação pelo 1º lugar entre os participantes. O evento também foi realizado para os alunos do turno da tarde, premiando Jennifer Freitas dos Santos, Thaysla Ribeiro de Oliveira e Pietro Cabral Miranda.

Professora de dois alunos vencedores, Keli dos Santos Moreira, contou sobre a aceitação dos alunos com o projeto. “Como professora, sinto uma satisfação enorme, porque pude ver de perto a dedicação dos alunos e todo o prazer em praticar a atividade proposta na ação. É gratificante ver alunos tão pequenos já desenvolvendo esse tema tão importante, que já vem sendo trabalhado dentro de sala de aula”, comemorou a docente.

Já o mascote Prolaguito animou as crianças com uma apresentação repleta de lições importantes sobre preservação do meio ambiente e higiene pessoal. A coordenadora de responsabilidade social da Prolagos, Simony Dias, também falou com os alunos sobre o programa. “Agradecemos toda a parceria com a escola e profissionais envolvidos. Para a gente, é muito importante quando trazemos o tema água e esgoto para trabalhar com vocês, mesmo sendo pequenininhos, porque assim que vocês irão aprendendo sobre cada detalhe, de o que é a água, formas de economizá-la, tipos de tratamento para o esgoto, entre outras formas de prevenção ao meio ambiente. O Saúde Nota 10, é um programa que fala sobre esse tema, mas vai além disso, porque é um programa que fala muito sobre respeito desde o colega de classe até todas as coisas que nos cercam”, finalizou.

Imagem: Ana Carolina Costa/SEMED-PMSPA

Além dos profissionais da unidade escolar, o evento também contou com a presença da coordenadora de educação preventiva, Maria Regina Rosa; da ouvidora da Prolagos, Thais Suisso; o gerente de responsabilidade social, Ricardo Azevedo; a coordenadora de ensino religioso e educação ambiental, Thatiane Bittencourt, e a formadora, Juliany Mapurunga.

O “Saúde Nota 10” também visitará a E. M. Quilombola Dona Rosa Geralda da Silveira, no bairro Botafogo, a E. M. Antonio Vaz da Silva, no Recanto do Sol, e a E. Mz. Retiro, localizada em bairro de mesmo nome.