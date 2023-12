Anitta, Dennis e Pedro Sampaio lançam visualizer de ‘Joga pra lua’, gravado em São Pedro da Aldeia

By

Um bom filho a casa torna? A resposta para essa pergunta está no visualizer de “Joga pra lua”, lançado por Anitta, Dennis e Pedro Sampaio às 11h desta segunda-feira (18).

A gravação foi na cidade de São Pedro da Aldeia, onde Anitta passou parte da infância e subiu ao palco pela primeira vez, aos 16 anos. A parceria entre os artistas possibilitou esse reencontro com as águas da Lagoa de Araruama, a maior laguna hipersalina do mundo.

O vídeo foi gravado no dia 9 de novembro na Ilha do Boi, no bairro Praia Linda. Esse foi o último lançamento fonográfico da artista carioca em 2023.