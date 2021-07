Arraial do Cabo contemplado pelo Estado com Pré-vestibular Expresso

Arraial do Cabo é um dos 10 entre os 92 municípios do Estado do Rio de Janeiro, contemplados com o Pré-vestibular Expresso. A parceria envolvendo Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação e Prefeitura ficou definida nesta segunda-feira (19), no Rio, pelo prefeito Marcelo Magno, acompanhado da Secretária Municipal de Educação, Isalira Gomes, e o Secretário de Estado, Doutor Serginho.

Pela parceria, o Município cede o espaço para armazenar o material didático. A iniciativa piloto tem como proposta disponibilizar suporte pedagógico online e material didático impresso e digital para quem deseja se preparar para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), e os vestibulares.

O processo de seleção será feito em cada município contemplado, por meio da análise documental do candidato. Podem se inscrever alunos que estejam cursando o terceiro ano do Ensino Médio ou que já tenham concluído. Os interessados deverão encaminhar, no ato da inscrição, documento oficial de identidade com foto e de escolaridade.

O resultado dos candidatos selecionados será divulgado no dia 2 de agosto no site da Fundação Cecierj e no site de cada município parceiro da iniciativa. O aluno selecionado vai receber instruções para a retirada do material impresso, bem como para acesso à sala de aula e material digital. O início das aulas será no dia 09 de agosto.