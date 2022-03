Bairros do Vinhateiro, Bela Vista e Estação, em São Pedro da Aldeia, terão obras de pavimentação  

O governo do prefeito Fábio do Pastel retomou o convênio com o Governo do Estado para as obras de drenagem, pavimentação e serviços complementares em diversas ruas dos bairros Vinhateiro, Bela Vista e Estação.

Na segunda-feira (21), o prefeito esteve na Rua Amadeu Franciscone Medeiros, no Vinhateiro, acompanhando a fixação da placa que marca a autorização para o início das obras. A retomada do “Somando Forças” terá início na Rua Amadeu, atendendo aos anseios da população local.

Enquanto acompanhava a colocação da placa, Fábio do Pastel conversou com os moradores do local, ouvindo as demandas da população e esclarecendo eventuais dúvidas.