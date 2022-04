Arraial do Cabo inicia vacinação nas escolas

A Prefeitura de Arraial do Cabo, por meio da Secretaria de Saúde e em parceria com a Secretaria de Educação, iniciou nesta segunda-feira (11), uma campanha de vacinação nas escolas do município, para atualizar o quadro vacinal dos alunos da rede pública. A equipe de imunização visitará todas as unidades escolares para imunizar crianças e adolescentes que estão com alguma vacina em atraso. Os responsáveis dos alunos foram informados previamente, para que autorizem a imunização durante o horário escolar e enviem o caderno de vacinação com a criança.

A iniciativa foi tomada devido a baixa procura, nos últimos dois anos, por vacinas como por exemplo, contra a poliomielite e sarampo, HPV, entre outras do calendário de campanhas. Além das vacinas de rotina, os estudantes também recebem a vacina contra a covid-19.

Na manhã de hoje, a equipe esteve na Escola Sagrado Coração de Jesus e na Creche Stella Fraga, ambas localizadas na Cabocla.