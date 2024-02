Arraial do Cabo intensifica ações de identificação para garantir segurança nas praias durante o Carnaval

Guardas-mirins e agentes ambientais estão na subida da Praia do Forno, Prainha e Praia Grande identificando crianças com o nome do responsável e telefone.

No total, a ação pretende distribuir cerca de 1000 pulseiras de identificação até o final do Carnaval, prevenindo situações de desaparecimento e proporcionando aos pais uma experiência mais tranquila para conhecer as belezas naturais de Arraial do Cabo.

É importante ressaltar que, em especial durante períodos de significativo fluxo turístico, crianças e adolescentes não devem frequentar a praia desacompanhados. A cidade apela à colaboração de pais e responsáveis para garantir um ambiente seguro e agradável para todos os frequentadores das praias de Arraial do Cabo.

Após o uso, é fundamental descartar o material corretamente, contribuindo para a preservação ambiental.