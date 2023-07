Arraial do Cabo: Mais de de 2,2 toneladas de resíduos foram retirados das areias da Praia Grande

Voluntários de diversas cidades da Região dos Lagos se uniram ao poder público, nesta quinta-feira (20), em Arraial do Cabo, para realizar uma ação de limpeza na Praia Grande, durante a 4ª edição do Projeto Mares Limpos.

Ao todo, foram retirados mais de 2,2 toneladas de resíduos das areias. Todo o material coletado foi cuidadosamente catalogado e fará parte de um estudo gravimétrico realizado pela Prefeitura, por meio da Secretaria do Ambiente e Saneamento. Além disso, durante a ação, a Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade lançou, em parceria com a cidade e a Prolagos, o projeto Lixo Fora D’água.

Essa iniciativa faz parte do Plano Nacional de Combate ao Lixo no Mar, com o objetivo fundamental de conscientizar a população, engajar as comunidades costeiras e incentivar práticas sustentáveis. Além de reunir informações sobre a origem, quantidade e os tipos de resíduos encontrados nas praias. Com base nesse estudo, será possível desenvolver ações e intervenções direcionadas aos problemas pontuais, visando a preservação ambiental de forma efetiva.

É importante ressaltar que o lixo encontrado nas praias não é produzido pelo mar, mas sim originado no continente. Portanto, é essencial que todos se unam nessa causa, participando das ações de limpeza e conscientização. Juntos, podemos melhorar significativamente a qualidade ambiental e garantir a preservação de nossos preciosos ecossistemas.

Acompanhe nossa página para ficar por dentro da programação e participe dessa importante missão!

Texto: Vanessa Rodrigues

Fotos: Marcelo Teixeira