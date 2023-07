Defesa Civil de Cabo Frio realiza demolição de construções com risco de desabamento

A Prefeitura de Cabo Frio, por meio da equipe da Superintendência de Defesa Civil, realizou na manhã desta quinta-feira (20), a demolição de um imóvel no Jardim Esperança, de forma preventiva. Localizado na Rua Lourival Franco de Oliveira, o espaço passou previamente por uma vistoria técnica, que constatou o comprometimento total da edificação, após um desabamento parcial ocorrido na última quarta-feira (19).

A ação foi executada com objetivo de evitar possíveis acidentes aos moradores e pedestres. Mediante o cenário de risco eminente de desabamento, a Superintendência de Defesa Civil acionou o Plano de Contingência Emergencial para ação de retirada do risco e demolição da estrutura, que ficou suspensa e apoiada sobre os escombros. Com demolição e retirada do entulho, o imóvel vizinho teve a desinterdição, permitindo o retorno da família ao espaço.

A demolição preventiva, visando a segurança local, contou como a participação de equipes da Comsercaf, Secretaria de Obras e Serviços Públicos e da Concessionária de Energia Elétrica (Enel).