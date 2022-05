Audiência Pública destaca investimentos na saúde em São Pedro da Aldeia 

A audiência pública de prestação de contas de São Pedro da Aldeia destacou o equilíbrio orçamentário e financeiro do município. O evento foi realizado nesta segunda-feira (30), na Câmara Municipal, e apresentou os dados do 1⁰ quadrimestre de 2022 da Controladoria-Geral do município e da Secretaria de Saúde. Os investimentos na saúde superaram o mínimo necessário de aplicação e, de acordo com a Associação Brasileira de Orientação Profissional (ABOP), o índice de execução orçamentária da receita foi considerado ótimo.

Dentre os dados destacados foi que o município aldeense cumpriu, já nos primeiros quatro meses deste ano, o limite mínimo de investimentos na Saúde. Cada cidade tem até o mês de dezembro para investir ao menos 15% da receita na área, no entanto São Pedro da Aldeia aplicou 21,60% até abril. A receita municipal também aumentou, além de um incremento de cerca de 300% nos royalties em relação ao primeiro quadrimestre de 2021.

A controladora-geral do município, Danielle Prudente, apontou os principais destaques das contas municipais. “Tivemos um aumento da receita, então isso fez com que o índice de pessoal caísse. Tivemos um aumento expressivo da receita de royalties e isso faz com que o município possa fazer novos investimentos para as áreas que mais necessitam. Outro destaque foi que cumprimos o limite de investimentos na Saúde já neste primeiro quadrimestre”, relatou.

A secretária adjunta de Planejamento e Finanças da Secretaria de Saúde, Adriana Patrícia, apresentou as contas da pasta e ressaltou o incremento dos investimentos na área. “A aplicação de 21,60% no primeiro quadrimestre foi um impacto positivo que o aumento da receita do município trouxe para a Saúde. Com isso, pudemos oferecer uma amplitude melhor de serviços à população”, ressaltou.

A prefeitura ressalta que todos os índices apresentados na audiência pública estão disponíveis no Portal da Transparência do município (clique aqui).