Bandeira Azul do Peró será renovada dia 2 de dezembro

A Bandeira Azul da Praia do Peró, em Cabo Frio, será hasteada pela quinta temporada consecutiva no dia 2 de dezembro para tremular até o fim de 2023. O anúncio foi feito pela secretária municipal de Meio Ambiente, Rosalice Fernandes, durante reunião com a comunidade do Peró e após vistoria na orla e na Praça do Moinho. Atendendo a sugestão dos moradores, a banda do Corpo de Fuzileiros Navais será convidada para participar da cerimônia de hasteamento.

Durante a manhã de sexta-feira, a secretária percorreu a orla do Peró acompanhada de auxiliares e representantes da Guarda Marítima e Ambiental, Mobilidade Urbana e Obras, avaliando o que pode ser feito na área da secretaria do Meio Ambiente. Ela garantiu que já existem recursos para revitalizar o calçadão da orla e prometeu, na sua área de atuação, melhorar a Praça do Moinho, antiga reivindicação dos moradores.

Na questão do ordenamento, Rosalice Fernandes disse que a sua pasta está prestes a receber reforços de agentes concursados e que vão reforçar a vigilância ambiental. Ele ouviu reclamações sobre a presença de animais na praia e de cães abandonados que atacam os banhistas em frente a Cabana do Pescador e na Praia das Conchas. Prometeu levar o problema para a secretaria de Agricultura, responsável pelo recolhimento de animais abandonados. O representante da Secretaria de Obras também anotou reclamações sobre buracos e falta de conservação nas vias no entorno da praia. Também foi pedida a volta do projeto Bike Orla.

— É elogiável o pertencimento da comunidade do Peró com sua praia, com seu bairro e com os seus bens naturais. Estamos aqui há uma semana fazendo a revitalização dos canteiros da orla e ouvindo a comunidade sobre os principais problemas na nossa área. E vamos aproveitar para planejar o verão e a cerimônia de hasteamento da Bandeira Azul, que contará com a presença de convidados, moradores e principalmente as crianças das escolas do Peró – disse a secretária.

Durante o encontro com os moradores na Sorveteria da Praia, Rosalice Fernandes marcou uma reunião com a Prolagos para pedir prioridade na solução do principal problema do bairro: saneamento básico. O objetivo é que logo após o verão começam as obras da rede separativa de esgotos. Ela também prometeu um plano de arborização do bairro, com início na Praça do Moinho e participação dos condomínios. Assegurou placas de sinalização para proteção do meio ambiente no Pontal do Peró, onde ocorrem atropelamento de animais silvestres na via de acesso.

Na vistoria na orla, a equipe do Meio Ambiente não gostou de ver veículos, sobretudo de carga, circulando fora do horário permitido para carga e descarga. A equipe da Mobilidade Urbana garantiu que serão feitas mudanças na circulação viária da orla, com mais restrições e reforço da sinalização para orientar os motoristas.

A pedido dos moradores, também será aumentado o número de paraciclos (bicicletários) na orla. A engenheira Graziela Kirschner, moradora do Peró, foi convidada pela secretária para ajudar nas melhorias do calçadão da orla. A secretária prometeu, após a vistoria, retomar o processo para desapropriação de um imóvel na Avenida dos Pescadores para ser a base operacional dos agentes municipais que atuam na praia.

— Os recursos para melhorar o calçadão não são vultosos, mas é possível dar uma repaginada com o olhar dos moradores – concluiu Rosalice, que também acompanhou o plantio de bouganvilles no pergolado no final da Avenida dos Pescadores, próximo à Bandeira Azul.

A secretária Rosalice Fernandes vistoriou a orla do Peró e anunciou melhorias no calçadão e no entorno da praia.