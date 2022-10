Secretário de Estado de Saúde, Alexandre Chieppe, visita São Pedro da Aldeia

Na tarde da última sexta-feira (14), o Secretário Estadual da Saúde esteve em nosso município, realizando visita às instalações do mamógrafo móvel em São Pedro da Aldeia, onde foi recebido pelo Prefeito, Fábio do PasteL, pela Secretaria de Saúde, Maria Márcia Sampaio Fontes, pelo Secretário Executivo da Alta e Média Complexidade, Marcelo Almeida Fonseca, além de outros representantes do governo municipal.Na oportunidade, pode-se falar dos projetos da Secretaria de Saúde, com a colaboração do Estado para a transformação do Pronto Socorro José Seve Neto em um hospital de pequeno porte, no projeto de construção da Policlínica Municipal no centro da cidade, além de um centro de imagens.

A Secretária de Saúde, Maria Márcia, comentou: “Mais uma vez, recebemos a visita do nosso Secretário, Dr. Alexandre, que veio acompanhar os trabalhos do mamógrafo móvel, que deste o início da semana está em nosso município, seguindo até este sábado (15). Esta foi uma ação extremamente exitosa, conseguindo nesse período realizar cerca de 650 procedimentos, entre mamografias, ultrassonografias transvaginais e da mama, todos voltados aos cuidados e prevenção da saúde da mulher. Agradecemos muito a visita do Secretário e sua equipe, que veio reafirmar com o município, com o Prefeito Fábio do Pastel e com a Secretaria de Saúde, o compromisso do hospital municipal e da policlínica municipal, que estão em processo final da contratualização e a publicação em Diário Oficial, para que possamos anunciar, nos próximos dias, a cada cidadão aldeense, mais essa conquista. E ainda soubemos da possibilidade de habilitar em nossa cidade uma das bases do SAMU, que atenderá a Região dos Lagos. Então só temos boas novas para a população na área da saúde! Aproveitando a oportunidade, queremos agradecer toda a equipe do PAISMCA, de outros setores que apoiaram a ação do Outubro Rosa, na Praça da Matriz. Renovamos nosso reconhecimento ao trabalho da Secretaria de Estado, que foi de excelência no atendimento e no acolhimento de todas as nossas pacientes. São Pedro da Aldeia caminhando a passos firmes para conquistar uma saúde de qualidade. Abrigada a todos!”.