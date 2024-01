Búzios: Amostras de água são coletadas das Praias de Tucuns e Tartaruga para candidatura a Bandeira Azul

By



Na manhã desta terça-feira, 9, a Secretaria do Ambiente e Urbanismo deu continuidade às etapas de coleta de amostras de água na Praia de Tucuns e na Tartaruga, como parte do processo de candidatura ao Selo Bandeira Azul. As amostras foram encaminhadas para análise em laboratório.

Em Tucuns, já foram realizadas 32 amostras de água em cada ponto de coleta, totalizando 64 análises das 160 planejadas. Devido à extensão de 2,7 km da praia, são necessários dois pontos de coleta, cada um com 80 amostras. Já na Praia da Tartaruga, que possui 700 metros de extensão, foram realizadas 12 análises, de um total planejado de 80, pois neste há apenas um ponto de coleta.

O Selo Bandeira Azul é atribuído a praias e marinas que passam por um rigoroso júri nacional e internacional onde são avaliados mais de 30 critérios como a qualidade da água. A iniciativa é que Búzios se torne a primeira cidade do Estado do Rio de Janeiro em possuir quatro praias com o Selo Bandeira Azul, colocando a Cidade em um referencial ambiental.