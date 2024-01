Operação de combate à atuação de flanelinhas em Cabo Frio encaminha 12 pessoas à delegacia

A Prefeitura de Cabo Frio intensificou a fiscalização de combate à ação de flanelinhas no final de semana. Na operação foram apreendidas 12 pessoas que atuavam na cobrança irregular de estacionamento. As invenções ocorreram no sábado (6) e domingo (7) pela manhã e no fim da tarde.

A ação conjunta das forças de segurança do município para inibir a prática irregular foram realizadas na Praia do Forte, Praça da Cidadania, Bolsão da Juju, Canto do Forte, Lido, entre outros locais.

Todos os flanelinhas que foram conduzidos à delegacia da cidade tinham passagem pela polícia, mas nenhuma pendência e, por isso, foram liberados em seguida.

A operação integrada contou com a presença de agentes da Secretaria de Segurança Pública e Direitos Humanos, da Guarda Civil Municipal, da Fiscalização de Posturas, do 25º Batalhão da Polícia Militar e do Proeis.

O trabalho de coibir a prática irregular de fiscalização permanecerá durante todo o verão e continuará no decorrer do ano por toda a cidade de Cabo Frio.