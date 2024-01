Secretaria de Serviços Públicos de São Pedro da Aldeia atua nos bairros aldeenses com ações de manutenção

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia segue empenhada em garantir mais qualidade de vida para os moradores. Nesta terça-feira (09/01), as equipes da Secretaria de Serviços Públicos atuaram em diversos bairros do município com ações de manutenção.

Estiveram entre as localidades atendidas a Estrada do Retiro, o bairro Balneário São Pedro, Centro, Baleia, Retiro, Mossoró, Estação, Morro do Milagre, Estrada do Pau de Ferro, Vinhateiro, São João, Jardim Primavera, Baixo Grande, Rua do Fogo, Estrada da Cruz, Jardim Morada da Aldeia, Jardim das Acácias, Porto do Carro, Ponta do Ambrósio, Alecrim e São Mateus.

Os profissionais realizam serviços de retroescavadeira com caminhão de limpeza, patrolamento, retirada de galhos e inservíveis, roçada, capina, saneamento e iluminação. Os serviços são realizados diariamente e os moradores podem agendar as ações pelos números (22) 2627-6190 e (22) 2627-7055.