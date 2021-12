Búzios celebra acordo com Ministério Público para regularização da gestão de pessoal

Na última segunda-feira (20), a cidade de Búzios, com o objetivo de regularizar a gestão de pessoal na administração pública municipal celebrou o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ).

O documento do acordo contempla que o município deve detalhar e estabelecer um cronograma de providências a serem adotadas para cumprimento das decisões proferidas anteriormente, com a consequente convocação, nomeação e posse dos candidatos remanescentes do concurso público de 2012, assim como planejar, detalhar e estabelecer um cronograma para suprimento das necessidades atuais de força de trabalho permanente da administração pública municipal, com a realização de novo concurso público.

As irregularidades que perduram há anos em Armação dos Búzios devem enfim ser sanadas. A atual gestão municipal concordou em construir, de forma consensual e colaborativa, um plano para sanar as irregularidades e encerrar processos judiciais em curso, além de revisar, organizar e profissionalizar sua gestão de pessoal, além de adotar providências para vedar e prevenir a admissão irregular de pessoal nos quadros da prefeitura.