Búzios faz Grande festa para celebrar o Dia das Crianças com alegria e muita diversão 

No último sábado (15), a praça do Inefi, no bairro da Rasa, foi tomada de cores e alegria. Em celebração ao Dia das Crianças, com apoio da Prefeitura e uma programação repleta de atrações, o local ficou completamente lotado e marcou a data que é tão importante e especial.

Apresentações de shows com personagens que os pequenos amam, trem da alegria, cama elástica, distribuição de churros, pipoca, picolés, algodão doce, cachorro-quente, pintura e presença do “Zé Gotinha” fizeram parte do dia memorável que fez a alegria e diversão do público presente. A empolgação dos pequenos era contagiante e clima de animação e interação foi uma constante.

O prefeito Alexandre Martins, participou da festa e ressaltou a grande satisfação em ver a alegria estampada no rosto de cada criança: “Estes momentos nos fazem ter mais motivação para seguir trabalhando com o propósito de trazer melhorias e mais realizações para a nossa população, todos os esforços são compensados por ocasiões como esta”, declarou.