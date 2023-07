Búzios ganha plataforma oficial de reserva para hospedagens

A partir deste mês os turistas que desejam visitar Búzios podem contar com uma plataforma oficial da cidade para reservas de hotéis e pousadas com preços super atrativos, com tecnologia e segurança. O VistNow Búzios é fruto da parceria da Prefeitura Municipal de Búzios com a plataforma de viagens VisitNow.

O objetivo do lançamento é fomentar a atividade turística da cidade, com uma solução democrática, além de promover a redução dos custos com comissões do mercado hoteleiro, que chegam a pagar mais de 40% de comissões para as plataformas de Viagens. Com a redução desses custos, os hotéis e pousadas poderão oferecer melhores preços para os viajantes.

“O VisitNow deseja contribuir com a ampliação e valorização do turismo nacional. Nosso objetivo é o de ser o marketplace oficial para os principais destinos do país, em parceria com Prefeituras, sendo Búzios o primeiro, trazendo maior competitividade e redução das despesas dos hotéis, tudo isso com segurança para reservas através da plataforma”, explica Bruno Guimarães, sócio-fundador do VisitNow.

Através de uma parceria com a Omnibees, empresa de soluções tecnológicas líderes do segmento hoteleiro, a ideia é oferecer ao mercado hoteleiro da cidade uma solução Web/App para divulgação e valorização dos serviços como um canal oficial de vendas diretas do destino.

Dentre os benefícios para o município, está o redirecionamento do ISS, o tributo que incide na prestação de serviços, que deixa de ir para São Paulo por exemplo, como ocorre com as outras plataformas, e fica no município de origem, gerando arrecadação e receita para a região.

Mais de 200 hotéis já aderiram ao VisitNow Búzios, podendo chegar a mais 500 hotéis e pousadas a partir da conexão com Ominibbess entre outras plataformas para distribuição de hotéis. Dentre os que já aderiram estão: Ferradura Resort, Pousada Abracadabra, Hotel Miratlantico, Hotel Afrika, Pousada Bucaneiro, dentre outros.

O buzios.visitnow.com.br é chancelado pela prefeitura e vem com a proposta de aumentar as receitas dos hotéis, pousadas e municípios, sem intermediários com alto custo, sendo o principal canal de reservas de Búzios, com o melhor preço para o cliente final.

Canhão de vendas

Além do canal de vendas diretas, o VisitNow Búzios apresentará o canhão de vendas, uma funcionalidade extra para que os hotéis possam criar campanhas de vendas por meio da plataforma. Entre os diversos diferenciais e benefícios para as cidades, estão: eliminação dos intermediários com alto custo (OTAs até 40% comissão); plataforma de reservas oficial do destino com objetivo de aumentar as receitas de hotéis, pousadas e município, com app e site customizados.

Há ainda, o portal moderno de e-commerce com opções de campanhas por meio do canhão de vendas e CRM; sistema de reservas de grupos de amigos e famílias com o VisitNow Grupos, no qual o usuário poderá organizar a sua viagem on-line e com especialistas no destino desejado; fomento do turismo e da cultura por meio de campanhas de mídias digitais e tradicionais, influenciadores e eventos realizados na cidade.

Com o uso do aplicativo é possível promover a valorização dos serviços e comércio locais, com as melhores opções de hotéis, pousadas, guias turísticos, passeios e restaurantes; geração de empregos diretos e indiretos, além de aumento da arrecadação de impostos no município, com a abertura de filial em cada cidade participante do movimento.