Búzios: Homem é executado com tiro na cabeça na Rua das Pedras

Na madrugada desta quinta-feira, dia 07, por volta de 1h30, um homem foi baleado na Rua das Pedras, cartão postal de Armação dos Búzios.

A Polícia Militar foi acionada e constatou que a vítima havia sido baleada na cabeça e já estava sem vida.



O homem, ainda sem identificação, vestia uma camisa do Botafogo, bermuda jeans e tinha uma tatuagem no pé e no braço esquerdo com o símbolo do Botafogo.

Ainda não há mais informações sobre o que motivou a violência. O caso será investigado pela Polícia Civil com a ajuda de imagens de câmeras de monitoramento para tentar identificar o criminoso.



O corpo foi levado para o IML de Cabo Frio.