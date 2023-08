Búzios participa do IC Week Rio como destino perfeito para casamentos

A Secretaria de Turismo de Búzios participará nesta terça, quarta e quinta-feira (22,23 e 24) do evento IC Week Rio 2023, no EXC, que está localizado no Jockey Club, Zona Sul da cidade do Rio de Janeiro.

O Inesquecível Casamento é um evento que oferece aos noivos uma exposição de produtos e serviços dos especialistas dos mais variados setores do universo de casamento como: estilistas, maquiadores, decoradores, cerimonialistas, DJs, profissionais de buffet, bolos e doces, papelaria e fotógrafos, além da divulgação de destinos perfeitos para a realização do grande dia.

Búzios estará com um stand no local promovendo a cidade como destino perfeito para milhares de noivos que visitam o IC Week nos três dias de evento. O secretário de Turismo, Cristiano Marques, na bagagem, leva panfletos e vídeos de diversos pontos turísticos da península para atrair o mercado promissor.

A participação da cidade no IC Week, busca atrair esse importante e grande nicho do setor turístico, pois o município oferece todas as condições para que casamento seja perfeito em todos os sentidos.

Ao optar por um Destination Wedding em Búzios, dias antes do importante data, os noivos poderão acomodar-se, com seus familiares e amigos em hotéis ou pousadas de sua preferência. Também poderão desfrutar das comodidades nas primeiras horas da entrada, além de um ambiente agradável e divertido, com tudo pronto, para que possam interagir juntos antes de aproveitar o momento épico da festa de casamento.

O evento foi idealizado por Fabiano Niederauer, CEO da Inesquecível Casamento há 21 anos. Já teve mais de 50 edições espalhadas pelo país por mais de 10 cidades do Brasil.