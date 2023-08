Araruama inaugura a 2ª maior orla urbanizada à margem da água do Estado

By

Araruama vive um ciclo de prosperidade e desenvolvimento como não se via há muitos anos. Neste sábado, 19, a Prefeitura inaugurou mais uma obra que entrou para a história da Região dos Lagos: a Orla Oscar Niemeyer – a 2ª maior orla urbanizada à margem da água do Estado do Rio.

A obra tem 10.827 metros de extensão e integra 09 praias, com instalação de postes imperiais, acessibilidade, rampa de acesso às embarcações, calçadão com 4,80 metros de largura, 3 pontes arqueadas ligando as praias Salinas x Centro, Pontinha x Amores, Coqueiral x Barbudo.

Além disso, a obra é um verdadeiro museu a céu aberto. Cada praia recebeu a exposição de réplicas de grandes obras e monumentos do saudoso arquiteto Oscar Niemeyer. São elas:

-Sambódromo (Praia do Barbudo)

-Museu Oscar Niemeyer (Praia do Coqueiral)

-Memorial JK (Salinas Branca)

-Catedral de Brasília (Praia da Pontinha)

-Igreja da Pampulha (Náutico)

-Museu de Arte Contemporânea MAC (Praia dos Amores)

-Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer (Pontinha do Outeiro) -Memorial da América Latina (centro).

As réplicas fazem uma homenagem e eternizam a história do arquiteto com o município de Araruama, onde possuía casa de veraneio no bairro Coqueiral.

Durante a inauguração da orla houveram vários momentos de emoção; um deles foi quando a prefeita Livia de Chiquinho chamou para subir ao palco o coordenador da obra Mauro Más junto com sua equipe de servidores da prefeitura que foram responsáveis pela construção do calçadão.

“Sem vocês esse sonho não seria possível; por isso eu agradeço ao empenho de cada trabalhador.”

A prefeita também ressaltou o momento histórico que Araruama vive. “Hoje o município dá mais um salto de desenvolvimento e modernidade com essa obra que vai impulsionar o turismo e a nossa economia, e é um legado para várias gerações”, concluiu Livia sob os aplausos da população.