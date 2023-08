O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 21

São Pedro da Aldeia

O Projeto de Lei do Prefeito de São Pedro da Aldeia Carlos, Fábio da Silva, o Fábio do Pastel, que pede autorização da Câmara para contrair empréstimo no valor de R$ 17 milhões e meio junto ao Banco do Brasil para pagamento em dez anos não será votado esta semana. A informação é do presidente da Câmara, vereador Denilson de Souza Guimarães. Ele informou que o projeto está em tramitação pelas comissões. O empréstimo vai financiar uma usina de energia solar que vai custar cinco milhões e meio; a construção de uma escola para crianças especiais e obras no Baixo Grande, Baleia, Balneário 1, 2 e 3, Boqueirão, Jardim das Acácias, Poço Fundo, Ponta do Ambrósio, Porto, Porto do Carro, Recanto do Sol e São João. A usina de energia solar tem estimativa de produção de 580 Mega Watts/Ano e redução do consumo de 83 Mega Watts/Ano. As obras de pavimentação e dreneagem vão beneficiar diretamente trinta mil moradores.

Arraial do Cabo

O município de Arraial do Cabo obteve o segundo maior repasse dos royaltes da região dos Lagos. O valor foi de trinta e três milhões de Reais, mais do dobro do repasse do mês passado, que somou doze milhões.

Cabo Frio

A prefeita de Cabo Frio, Magdala Furtado, se comprometeu com o SEPE Lagos a atender uma sérei de reivindicações da pauta do sindicato em audiência na sexta-feira, entre elas, o fim do processo de terceirização dos auxiliares de serviços gerais. Governo e Sepe discutiram cerca de vinte e dois pontos de pauta na reunião que durou quase três horas. Magdala também se compromteu a publicar decreto devolvendo os descontos dos dias de greves da categoria desde 2021, além do abono de faltas por greve acumuladas desde 2009. Magdala garantiu ainda que vai cumprir o acordo com o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), empossando os cerca de 80 profissionais aprovados pelo concurso de 2009 que faltavam tomar posse e a acelerar o processo de convocação dos concursados, de 2020. A prefeita também prometeu autorizar o pagamento de um terço de férias para contratados que no ano passado excederam 12 meses de serviço em função do projeto de “colônia de férias”, implementado pela Secretaria Municipal de Educação na gestão da ex-secretária, Elicéa da Silveira. Magdala disse, durante entrevista coletiva, que as medidas não terão nenhum impacto nas contas públicas mas não revelou se pretende pagar o piso nacional do magistério a categoria.

Araruama

Washington Reis esteve presente e saiu encantado com a gestão da Prefeita, Lívia de Chiquinho. O grande político do estado veio prestigiar o maior acontecimento da histórica de Araruama-RJ-Brasil.

Saquarema

A Capital do Surfe, Saquarema, recebeu a maior parcela do royalties. O valor foi de cento e vinte e cinco milhões e meio de reias.

Búzios

O advogado, Pedro Canellas, falou para o Jornal de Sábado, que provavelmente até o final do mês de setembro, deve chegar ao fim o processo que envolve o prefeito, Alexandre Martins, que está em Brasília. O advogado diz está tranquilo e que as chances são muito boas de lograr êxito. Agora é só aguardar.

Iguaba Grande

O prefeito de Iguaba Grande, Vantoil Martins, se emocionou em Araruama, no último sábado. O prefeito, que foi prestigiar a vizinha cidade e a colega, prefeita Lívia de Chiquinho, por ocasião da inauguração da Orla Oscar, foi elogiado pelo primeiro ministro, Chiquinho da Educação. Ao citar nomes de algumas autoridades, se referiu a Vantoil Martins dizendo que é o prefeito “que faz sucesso atualmente na Região dos Lagos e é um belo prefeito.”