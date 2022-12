Búzios recebe “Auto de Natal” nesta sexta-feira  

Na próxima sexta-feira (16), às 19h na praça Santos Dumont com realização da Fundação Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio de Janeiro (Funarj) e apoio da Prefeitura de Búzios acontece o “Auto de Natal”.

O espetáculo é uma produção do maior autor de espetáculos ao ar livre do Brasil, Benjamim Santos e conta a história do nascimento do menino Jesus, desde a anunciação do anjo para Maria até a chegada dos três Reis Magos.

A atração trará um ritmo variado incluindo texto de atores, canto e dança. A noite será marcada por belos momentos que garantem abordar de forma sensível e alegre o tema. A sinopse conta a história de dois personagens que representam pessoas marginalizadas na sociedade e na noite de Natal têm visões que o farão refletir e buscar o conhecimento sobre o nascimento de Jesus os conduzindo até a estrebaria onde ele nasceu.

Nomes de relevância no cenário artístico nacional integram o elenco que conta com a produção executiva de Oscar José e direção cênica de Ginaldo de Souza.