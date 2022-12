O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 13

Araruama

Gol de placa do governo Lívia de Chiquinho. Em Fevereiro, no aniversário da cidade de Araruama, vai ser inaugurado o Sítio Uma Nova Vida, projeto social muito importante para moradores em situação de rua. O Sítio fica às margens da estrada de São Vicente. O legal é que tudo que eles produzirem, sob orientação dos profissionais da prefeitura, será vendido e repartido entre eles. Na frente do Sítio, a prefeita construiu uma loja para venda dos produtos. Parabéns!

Búzios

A Praça Santos Sumont, no centro de Búzios, vai ser palco, na próxima sexta-feira, às sete da noite, de um “Auto

de Natal” com atores consagrados da televisão. O ator e humorista David Pinheiro, famoso por interpretar o personagem Armando Volta, da Escolinha do Professor Raimundo será Herodes, na produção.

São Pedro da Aldeia

São Pedro da Aldeia inaugura, nesta terça-feira, a Casa do Papai Noel e a temporada natalina na cidade, que contará com apresentações de teatro, dança e música e vai reunir mas de 50 artistas na Casa da Cultura. A atração inicial será o desfile do Bom Velhinho, que promete encantar e divertir as famílias durante o cortejo pelas ruas do Centro. A Orquestra Sons da Aldeia, sob a regência do professor Jorge Rafael Goes, se apresenta em frente a Casa de Papai Noel, seguida da encenação do nascimento de Jesus. O auto de Natal da Companhia de Teatro Municipal acompanha uma trupe mambembe que chega à cidade de São Pedro da Aldeia para contar uma das histórias mais antigas da humanidade.

Iguaba Grande

O município de Iguaba Grande deve arrecadar, no próximo ano, cerca de R$ 31 milhões e meio, de acordo com a Lei Orçamentária encaminhada a Câmara pelo prefeito Vantoil Martins, um aumento de aproximadamente 31% sobre a previsão de arrecadação desse ano.

O orçamento de 2.023 prevê aumento de recursos para educação, saúde e obras. No caso da saúde, é estimado que será ultrapassado o valor mínimo de aplicação previsto na constituição de 15%, e serão investidos 25,05% das receitas, o que corresponde a 23 milhões para a pasta.

De acordo com o secretário de Fazenda, Jorgino Fabiano, o Orçamento de 2023 demonstra o compromisso do governo municipal com a população de Iguaba Grande para garbntir mais desenvolvimento para a cidade.

Cabo Frio

O TRE julga amanhã, às três da tarde, o recurso do vereador Cabofriense Rodolfo Aguiar de Faria, o Rodolfo de Rui, contra decisão da juíza Anna Karina Guimarães Francisconi, que cassou o mandato dele por fraude a cota de gênero. A ação, movida pelo PSD, além de Rodolfo de Rui tem como réus outras pessoas, entre elas Sheila Credijane Silva Felizardo, apontada como uma das supostas candidatas laranja que teve apenas um voto na eleição de 2020. Segundo a denuncia ela não fez campanha, não teve gastos declarados, e pediu votos para Ralph Salvador, do Democracia Cristão. A juíza além de cassar o registro de Rodolfo, na sentença anulou os votos do partido. O julgamento será transmitido pelo canal no TRE no You Tube. O esquema de candidaturas laranjas de mulheres para driblar a cota de gênero já levou a cassação de pelo menos 18 vereadores em todo o país.

Arraial do Cabo

Essa semana surgiu mais um nome para engrossar a lista de pré candidatos a prefeitura Cabista. Agora, Alessandro TMJ também faz parte da lista famosa de pré candidatos à prefeitura. A lista antiga conta com o atual prefeito, Marcelo Magno, Arlete de Marcelo Opção, Ton de “Renatinho”, Júnior de Silvério e Cacau Simas. Aliás, o ex-prefeito Renatinho Vianna não nega que esteja conversando com Ton.