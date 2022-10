Cabo Frio inicia a remoção dos veículos e carcaças do depósito municipal

Teve início em Cabo Frio a remoção dos veículos antigos e carcaças que estão abrigados no atual depósito municipal de veículos apreendidos, na Rua Alemanha, no Jardim Caiçara. Os veículos passaram por um sistema de leilão no início do mês, específico para indústrias de reciclagem, algo que não acontecia na cidade há oito anos.

De acordo com o secretário de Segurança de Cabo Frio, Ruy França, a remoção vai permitir que o antigo depósito seja devolvido ao proprietário, fazendo mais uma economia mensal aos cofres públicos.

“Desde o ano de 2014 não fazíamos leilão e no último dia 4 conseguimos realizar. Foi bastante trabalhoso mas fizemos funcionar, o que culminou ontem na vistoria e hoje na remoção dos cerca de 340 veículos considerados sucata, que agora serão compactados. É uma satisfação enorme concluir este trabalho, que ainda vai durar alguns dias. Em breve, desocuparemos o espaço para fazer a devolução do terreno e economizar os cofres públicos”, disse Ruy França.

Em poucos dias, o novo depósito de veículos passará a funcionar exclusivamente na Avenida Jorge Almeida Júnior, no loteamento Colinas do Peró, no Jardim Esperança, próximo à Escola Municipal Patrícia Azevedo de Almeida.