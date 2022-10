O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 14

Cabo Frio

O final de semana em Cabo Frio começa com a notícia da exoneração secretária de Saúde, Érica Borges. Segundo informações, o prefeito José Bonifácio vai fazer outras mudanças na sua equipe. Por enquanto, o governo não se pronunciou sobre a saída da secretária.

Búzios

O TRE marcou para a próxima terça-feira, o julgamento dos embargos de declaração do processo em que o prefeito de Búzios, Alexandre Martins, o vice Miguel Pereira e o vereador Victor de Almeida foram absolvidos da denúncia de compra de votos. A expectativa é para o julgamento em que Martins e Miguel foram condenados por compra de votos após a apreensão de R$ 6.200 e de uma planilha discriminando compra de votos, no carro do empresário, Anderson Neves Machado, apoiador da camapanha do autal prefeito. O advogado Carlos Magno, que está no exterior, disse que acredita no afastamento do prefeito durante o julga- mento dos embargos do processo em que ele e o vice foram condenados e que Búzios terá novas eleições em abril.

Arraial do Cabo

O município de Arraial do Cabo está em festa neste final de semana. Festa da Padroeira Nossa Senhora dos Remédios. Os shows serão ao lado do Estádio Correrão. Neste sábado tem Gabriel Fiorito, domingo, Nada Igual, segunda-feira, Tiee e terça-feira, Aline Brasil. A Realização, Secretaria de Governo, Eventos, Esporte e Lazer, Secretaria de Turismo e Paróquia Sagrado Coração de Jesus.

São Pedro da Aldeia

Rola no canhão da fofoca que a composição da Câmara aldeense atual é uma das piores de todas os tempos. Os linguarudos, só livram a vereadora Mislene de André. Que coisa!

Araruama

O ex-prefeito de Araruama, Chiquinho da Educação, gravou um vídeo, nesta quinta-feira (13), fazendo duras críticas a equipe administrativa do Hospital Regional de Araruama. Chiquinho da Educação, que disse no Programa Bom Dia Litoral, que no hospital uma “milícia de branco” e que o local foi usado para campanha eleitoral. O vídeo já foi enviado para o governador Cláudio Castro. Fogo no parquinho.

Iguaba Grande

O prefeito de Iguaba Grande, Vantoil Martins, declarou apoio ao presidente, Jair Bolsonaro, candidato a reeleição. Na verdade, a Região dos Lagos no primeiro turno votou em peso no candidato do PL e Iguaba Grande não foi diferente.