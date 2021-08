Cabo Frio inicia mobilização de projetos sociais do terceiro setor

A Prefeitura de Cabo Frio está fazendo um levantamento dos projetos sociais que atuam no município. O objetivo é iniciar diálogo e, ao mesmo tempo, auxiliar na regularização documental, de forma que os projetos possam ter acesso a repasses governamentais e também se inscreverem em prêmios nacionais.

Para isso, as Secretarias Adjuntas de Desenvolvimento Humano e de Ações Estratégicas, coordenadas pela Secretaria Municipal de Governo, vão trabalhar na capacitação dos gestores dos projetos sociais. A iniciativa se baseia no aumento dos índices de vulnerabilidade no país e das iniciativas do terceiro setor, que se multiplicaram, refletindo um aumento de projetos que atendem pessoas em situação de rua e famílias com insegurança alimentar na cidade.

O primeiro passo, de acordo com o secretário de Governo, Davi Souza, é fazer um levantamento de quais ações são realizadas por cada grupo e ajudá-los a organizar e capacitar os responsáveis.

“Queremos ajudar essas pessoas a alcançarem outros patamares, regularizando os projetos perante os conselhos municipais e possibilitando o acesso a repasses governamentais. Na prática, queremos auxiliar essas pessoas a saírem do campo da mera caridade, para dar conhecimento técnico que os ajude a ampliar a área de atuação. Além disso, vamos organizar os serviços oferecidos na cidade”, explica Davi Souza.

O secretário destaca ainda que a Prefeitura também vai capacitar os participantes dos projetos acerca da rede municipal, com intuito de mostrar como é o funcionamento dos órgãos atuantes no Sistema Único de Assistência Social e Sistema Único de Saúde.

“O diálogo entre o poder público e o terceiro setor é crucial para fortalecer a atuação dos projetos sociais na cidade. Esses projetos precisam do suporte técnico para compreender a rede de atendimento municipal e acionar os órgãos quando necessário”, destaca.

Para fazer parte da mobilização, os projetos sociais interessados podem comparecer à Secretaria Municipal de Governo, na sede da Prefeitura, ou no polo de atendimento do Shopping Unapark, em Tamoios, de segunda a sexta, das 8 às 12h e das 14h às 17h. Em caso de dúvidas, é possível acionar a Secretaria por meio do e-mail governo@cabofrio.rj.gov.br.