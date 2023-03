Cabo Frio recebe novo transatlântico neste domingo 

Neste fim de semana mais um transatlântico chega à costa cabo-friense. Com 770 turistas ingleses, o navio MS Insígnia, com bandeira das Ilhas Marshall, chega à cidade a partir das 8h30 de domingo (5) e permanece até as 17h, fundeado na Praia do Forte.

Os visitantes ingleses iniciam o desembarque por volta de 8h30, no Terminal de Transatlânticos, na Passagem. O navio chega a Cabo Frio vindo do Rio de Janeiro e, após as 17h, segue para Salvador.

“Esse tipo de operação, com a chegada dos transatlânticos, oferece um impacto econômico positivo, tendo em vista que os turistas passarão o dia consumindo e gastando um valor considerável em todo comércio local. Além do nosso receptivo, teremos também barracas com artesanato local da Associação de Artesãos e Artistas de Cabo Frio”, disse a secretária de Turismo, Esporte e Lazer, Paula Pinheiro.

Para a receber os turistas, a Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer, preparou um receptivo com tenda de acolhida, lounge, equipe bilíngue, distribuição de mapas da cidade com localização dos pontos turísticos e históricos e dicas interessantes sobre Cabo Frio.