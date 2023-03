O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 03

Cabo Frio

O prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio, recebe alta nesta sexta-feira, depois de passar por um procedimento cirúrgico para desobstruir as vias biliares. Ele que retirou ontem o dreno e aguarda apenas a liberação médica para deixar o hospital. O prefeito anunciou que ainda hoje vai a prefeitura para assinar dois decretos: um deles, desapropria o prédio ao lado da Secretaria de Fazenda, que pertence a família do empresário José Martins de Souza, o Zé da Picanha, para ampliar a sede da secretaria. Outro decreto que prefito assina ainda hoje grnte os recursos para implantação do Ônibus popular que vai circular da Sinagoga ao Centro Hípico, no distrito de Tamoios, com preço reduzido de R$ 4 e 50 para R$ 2 e 50. A linha, de acordo com Bonifácio, entra em operacao na próxima segunda-feira.

São Pedro da Aldeia

Políticos de esquerda de São Pedro da Aldeia estão se unindo para enfrentar a direita, representada pelo prefeito Fábio Carlos da Silva, o Fábio do Pastel, nas eleições municipais do próximo ano. A ideia é lançar um candidato único apoiado por uma frente que deve reunir PV, PT, PCdoB, REDE, PSOL, UP e PDT. O médico Edmundo Ramos é o principal articulador da aliança que promoveu esta semana a primeira reunião na cidade. As lideranças querem, em breve, ampliar as rodas de conversas para os bairros e criar grupos para construir um plano de governo de esquerda e participativo. O PV, que integrava a base de apoio do prefeito, acusou Fábio do Pastel de não cumprir a carta compromisso que selou o apoio do partido a candidatura dele na eleição passada de fortalecer a estrutura ambiental do município.

Arraial do Cabo

O Prefeito Marcelo Magno participou ontem (2) de uma reunião em Brasília com o Ministro do Transporte, Renan Filho e o Deputado Federal Guttemberg Reis. O principal assunto tratado foi a renovação da delegação do Porto do Forno. De acordo com Marcelo, o objetivo é fazer uma força tarefa para garantir que o Porto volte com as operações em Arraial do Cabo. Além disso, o prefeito aproveitou a oportunidade para colocar em pauta as demandas dos distritos e a importância de investimentos em infraestrutura nos bairros da localidade.

Araruama

As sessões da Câmara de Araruama tem sido pra lá de quentes, mas o presidente, Nelsinho do Som, vem conseguindo acalmar os nomes. O homem da caneta já sabe que não vai ser fácil segurar o casal 20 e a bancada da prefeita liderada pelo vereador Amigo Valmir. Os próximos dias prometem.

Iguaba Grande

O município de Iguaba Grande vai ter um novo Posto da Patrulha Rodoviária Estadual. O secretário de Planejamento, Eron Bezerra, que vem acompanhado as obras de perto, está empolgado.

Búzios

O vereador Dom de Búzios deixou a pasta de Pesca, Agricultura e Esportes Náuticos e voltou à Câmara de Vereadores. No lugar dele na prefeitura entra Uriel. Então, agora é verdade.