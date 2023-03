Cabo Frio sedia 4° Encontro de Astronomia e Astronáutica neste sábado

Cabo Frio vai sediar a quarta edição do Encontro de Astronomia e Astronáutica, neste sábado (4), no Terminal de Transatlânticos. O evento vai ocorrer a partir das 18h, com palestras e observação do céu feita com um telescópio construído com material inteiramente reciclável.

Entre os palestrantes estão Caroline Lanzieri, que é graduanda em Direito da Universidade Estácio de Sá; pesquisadora cientifica em Direito Constitucional, Direitos Humanos e Direito Espacial e astronauta análoga. O tema de sua explanação será Direito Espacial.

O encontro também terá a participação do astrônomo amador e divulgador científico moçambicano Edson Jequecene, que vai tratar da Astronomia na África. Já o pesquisador Wagner Sena, que é graduando em Ciências da Natureza pela Universidade Estácio de Sá; astrônomo amador; membro do Clube de Astronomia do Rio de Janeiro e da Sociedade Astronômica Brasileira, além de secretário da União Brasileira de Astronomia, vai tratar de foguetes e viagens espaciais.

A palestra “Ciência Cidadã, como você pode contribuir com a Astronomia” será ministrada por Erick Couto, que é MBA em Gestão Estratégica de Tecnologia, graduando em Física; astrônomo amador; associado à Sociedade Astronômica Brasileira e fundador do AstroAra e criador do aplicativo Occult Flash Tag, utilizado mundialmente para o apoio na medição de ocultação de estrelas por asteróides. Por fim, o presidente do Clube de Astronomia do Rio de Janeiro, Carlos Ayres, vai falar sobre o tema “Poluição Luminosa”.

Destinado ao público de todas as idades, o evento tem entrada gratuita. O Terminal de Transatlânticos fica na Avenida Senhora da Assunção, 15, na Passagem.