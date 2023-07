Cabo Frio terá batalha de rima em edição especial de festa julina na Praia do Forte nesta quarta

Cabo Frio terá batalha de rima em edição especial de festa juliana na Praia do Forte na noite desta quarta-feira (26).

O evento “Batalha do Forte”, que é gratuito e aberto ao público, será realizado na praça da Cidadania, a partir das 19h30, e contará com decoração, brincadeiras e comidas típicas.

Além das atrações julinas, o público vai poder conferir duelos de rimas com 16 rappers.

“Nesta edição, os MCs terão seus vulgos modificados para encaixar com a temática de festa julina. Sendo assim, nomes já conhecidos no cenário do Rap regional e nacional estarão diferentes. O MC Adrien, por exemplo, será chamado de ‘Zé do Gogo’; o MC Fael será o ‘Chuchu do Cachorro-Quente’; e o MC Buddy Poke será o ‘Chico Bento’”, disse os organizadores.

Que for ao evento, está convidado a ir com trajes típicos, para entrar ainda mais no clima da festa, que tem a lista de MCs convidados e mais informações nas redes sociais.