Tartaruga morta atrai dezenas de banhistas na Praia de João Fernandes, em Búzios

Uma tartaruga morta gigante chamou a atenção de banhistas no início da tarde deste domingo (23), na Praia de João Fernandes, em Armação dos Búzios.



O animal estava boiando na água, gerando curiosidade nos frequentadores da praia.

Segundo o veterinário Max Werneck, do Instituto BW, o caso não tem relação com as baleias mortas encontradas nas praias da Região do Lagos durante essa semana, e que a causa da morte será investigada através de um exame de necrópsia, que vai servir para entender a causa da morte do animal.

Ainda segundo o veterinário, o animal é uma jovem tartaruga de aproximadamente 1,5 metro de comprimento e pesa cerca de 60 Kg.

O animal foi resgatado pela equipe do Instituto BW e Guarda Marítima Ambiental com apoio da Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria de Meio Ambiente.

“Esse período de julho a outubro é normal receber muitas carcaças de animais marinhos por aqui.Tanto os que habitam na costa, e também aqueles que passam por aqui em determinadas épocas do ano”, disse o Secretário de Meio Ambiente de Búzios, Evanildo Nascimento.