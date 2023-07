AGETRANSP-RJ realiza sessão para definir reajuste do pedágio

A Agência de Transportes Públicos do Estado do Rio de Janeiro (Agetransp-RJ) define, em sessão marcada para às 10 horas, o percentual de reajuste anual do pedágio da ViaLagos, que deve entrar em vigor na próxima terça-feira, 1º de agosto. A sessão regulatória ordinária, que será transmitida ao vivo pelo canal da agência no YouTube, também vai autorizar o aumento do pedágio da ROTA 116, concessionária que administra a rodovia entre Itaboraí e Macuco, e das tarifas das barcas.



A agência não antecipou os percentuais de reajustes propostos pelas concessionárias. O relator do processo da Via Lagos é o Conselheiro Adolpho Konder. Ano passado a AGETRANSP autorizou reajuste de 17,69% para a Tarifa Básica de Pedágio e de 17,55% para a Tarifa Básica de Pedágio com adicional cobrada nos fins de semanas e feriados.