Cabo Frio terá mais cinco escolas entregues a população na próxima semana 

A Prefeitura de Cabo Frio vai entregar quatro escolas reformadas e inaugurar uma nova unidade de ensino durante as comemorações do aniversário de 407 anos do município. As inaugurações serão feitas pelo prefeito José Bonifácio e pela secretária de Educação, Elicéa da Silveira, nos dias 7 e 8 de novembro, tanto na área central como no Jardim Esperança e no distrito de Tamoios.

As Escolas Municipais Robinson Carvalho de Azevedo, no Parque Burle; Maria Dária Saldanha, no Jardim Esperança; Prof.ª Maria Amália dos Santos Silveira, no Jacaré; e Pedro Jotha, em São Jacinto, no distrito de Tamoios, passaram por reformas que incluíram a revisão dos telhados, novas quadras esportivas, melhorias nos pisos, manutenção das salas de aula, cozinha, despensa, banheiros, e refeitórios, troca de portas e janelas, revisão das instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias, além de pintura geral de todas as unidades.

Já a Escola Municipal de Educação Infantil Maria Dutra da Silveira, no Jardim Esperança, será inaugurada e entregue à comunidade com estrutura moderna para atender a comunidade.

Acompanhe a programação da entrega das reformas e inauguração:

Segunda (7/11):

10h – Escola Municipal Robinson Carvalho de Azevedo

Av. Victor Rocha, 998 – Parque Burle

14h – Escola Municipal de Educação Infantil Maria Dutra da Silveira Rua Américo Gomes da Fonseca, s/n.º – Jardim Esperança

16h – Escola Municipal Maria Dária Saldanha

Estrada de Búzios, 100 – Jardim Esperança

Terça (8/11):

9h – Creche Escola Municipal Prof.ª Maria Amália dos Santos Silveira

Rua do Pomar, 13 – Jacaré

15h – Escola Municipal Pedro Jotha

Estrada de Campos Novos, s/n.º – São Jacinto, Tamoios