Por meio da Indicação 436/2023, a vereadora de Cabo Frio Alexandra Codeço (REP) solicitou, nesta quinta-feira, dia 22, que o exame de tomografia seja realizado no Hospital Municipal Otime Cardoso dos Santos, no Jardim Esperança.

“Atualmente as tomografias são realizadas no bairro São Cristóvão no PAM e no HCE, o que dificulta o acesso dos munícipes que residem na área periférica de Cabo Frio”, explicou.