São Pedro da Aldeia inicia a “Campanha do Agasalho 2023”

Com a proximidade do inverno, a Prefeitura de São Pedro da Aldeia deu início a mais uma Campanha de Doação de Agasalhos. A ação é uma iniciativa da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos e busca arrecadar roupas e cobertores devido às baixas temperaturas nesta época do ano.

A Campanha visa arrecadar cobertores, meias, roupas e agasalhos em bom estado de conservação. para todas as idades. Para mais informações (22) 2627-4550.

📅 Segunda a sexta-feira

⏰ 8h30 às 17h

📍 Pontos de coleta

🔹 Sede do Programa Bolsa Família

Endereço: Rua Nilo Peçanha, n⁰ 45, Centro

Tel.: 2621 6570

🔹 Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos

Rua Hermógenes Freire da Costa, nº 19, no Centro

🔹 CREAS

Endereço: Av. Getúlio Vargas, s/n, Centro

Tel.: 2627 6878

🔹 CRAS Alecrim

Endereço: Rua Alfazema, n⁰ 05, Alecrim

Tel.: 2648 8066

🔹 CRAS Balneário

Endereço: Rua Nicanor Pereira dos Santos, s/n, Balneário

Tel.: 2621 9187

🔹 CRAS Morro do Milagre

Endereço: Rua Iracy dos Santos, n⁰ 07, Morro do Milagre

Tel.: 2625 8064

🔹 CRAS Porto da Aldeia

Endereço: Av. Saputiaba, n⁰ 51, Porto da Aldeia

Tel.: 2627- 0779

🔹 CRAS Rua do Fogo

Endereço: Rua Cinco, Loteamento Gelson Pinheiro, Rua do Fogo

Tel.: 2625 3306

🔹 CRAS São João

Endereço: Rua Timóteo Duarte,165 A, Q 3, L12, Parque Estoril

Tel.: 2625 4918