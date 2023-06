Incêndio atinge 30 mil metros quadrados de área em Arraial do Cabo

Um incêndio de média proporção destruiu aproximadamente 20 mil metros quadrados de vegetação nesta quinta-feira (22), em uma área próxima ao distrito de Monte Alto.

Agentes do Grupamento Operacional Ambiental e Marítimo (GOPAM) de Arraial do Cabo e Guarda-Parques do Parque Estadual Da Costa do Sol foram acionados para conter as chamas.

A ação durou cerca de 2 horas. As causas do incêndio estão sendo investigadas pela Secretaria Municipal do Ambiente e Saneamento. Denuncie crimes ambientais através do número WhatsApp (22) 99936.1255.