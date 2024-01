O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 10

São Pedro da Aldeia

Moradores da Ponta da Areia, em São Pedro da Aldeia, viveram uma noite e uma madrugada infernais. A onda de calor foi agravada por um apagão que deixou os bairro sem energia elétrica por mais de cinco horas. O jornalista Ricardo Cox disse, numa rede social, que foi impossível dormir com o calor intenso, sem senhuma brisa, só a incompetência da ENEL e os mosquitos. Ele lembrou que a situação na Ponta da Areia piorou muito ultimamente e os apagões tem se repteido com frequência independente de chuva. O apagão também atingiu o Poço Fundo, por menor tempo e Vinhateiro. Cox reclamou ainda do atendimento da concessionária. Segundo ele, o robô do zap é péssimo, fica toda hora pedindo número de CPF e inscrição e não informa sobre a solução do problema. O jornalista conta que teve vizinho que optou por dormir no carro para fugir do calor, por conta do ar condicionado.

Cabo Frio

A nomeação do filho da Ministra da Saúde, Nísia Trindade, para a secretaria de Cultura um mês depois da liberação de mais de R$ 55 milhões para a Saúde de Cabo Frio ganhou repercussão nacional e destaque de capa na edição impressa de hoje do jornal Correio da Manhã.

A publicação lembra que Cabo Frio recebe, mensalmente, pouco mais de cinco milhões do Teto de Média e Alta Complexidade e que os R$ 55 milhões equivalem a um ano de repasses, pago de uma só vez, sem emenda parlamentar, por decisão exclusiva do Ministério da Saúde. O jornal questiona que charme teria Cabo Frio para receber, de uma só vez os recursos. A nomeação surpreensdeu até o diretório do PT de Cabo Frio. O presidente Ricardo Cardoso garantiu que não existe relação ente o partido e a indicação e que o partido vai continuar na oposição ao governo Magdala.

Arraial do Cabo

Nesta quarta-feira, dia 10, a prefeitura, por meio da secretaria de Desenvolvimento Social, empossou os cinco membros do Conselho Tutelar, a solenidade foi realizada no plenário da Câmara de Arraial do Cabo e contou com a presença de autoridades, familiares e munícipes. Foram empossados Carlos Coutinho, Ulisses Menezes, Giselda Vianna, Fabiana da Graça e Rodolfo Vianna. Em funcionamento há mais de 20 anos na cidade, o Conselho Tutelar de Arraial do Cabo visa garantir todos os direitos das crianças e jovens com menos de 18 anos previstos por Lei, através da Constituição Federal e Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), inspecionando qualquer forma de abuso e exploração infantil. Para fazer uma denúncia, basta entrar em contato com o órgão municipal através dos canais oficiais do Conselho Tutelar ou efetuar uma ligação para o Disque Direitos Humanos (100). Confira abaixo os dados do setor em Arraial do Cabo: Plantão 24h: (22) 99823-1051 (somente chamadas)

Endereço: Rua Padre Anchieta, 30, Praia dos Anjos.

Búzios

A ex-vereadora Gladys Nunes voltou a fazer seus vídeos em Búzios. Segundo informações, ela promete aterrorizar a cúpula da prefeitura buziana. Agora é esperar os últimos capítulos.

Araruama

A tradicional Festa de São Sebastião, em Araruama , vai acontecer esse ano de 18 a 21 de janeiro, na Igreja Matriz de São Sebastião.

A programação será extensa, com procissão, missa, show de prêmios e shows musicais.

Acompanhe: 18/01

20h30- show com Lucas Silva

19/01

20h30- show com a banda Frutos do Eterno

20/01

17h- Solenidade com missa

18h- Procissão

20h- show com a banda Ministério Renova

21/01

12h às 16h

Almoço com show de prêmios

18h- missa

19h30- show com a banda Trindade Eterna

Iguaba Grande

Enquanto em vários municípios do Estado do Rio o clima político por conta da eleição já esteja prá lá de quente, em Iguaba Grande reina a maior tranquilidade. Os cientistas da política atribuem tudo ao prefeito, Vantoil Martins, que é chamado de “mineirinho” pela habilidade no trato os vereadores e atores da política iguabense.

Saquarema

O segundo show do Festival de Verão é com Thiago Martins! O cantor vai subir ao palco nesta sexta-feira, dia 12, em um show gratuito na Praça do Coração, no Centro. Ator, cantor e compositor, Thiago vai cantar grandes sucessos juntamente com sua banda!